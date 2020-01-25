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Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

25.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:51
'ın ilçesinde meydana gelen ve 'dan da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden de hissedildi. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Diyarbakır'da bir iş yerinde yaşanan panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde deprem olduğu anda bazı vatandaşlar koşarak, bazı vatandaşların da sakin bir şekilde iş yerinden dışarı çıktığı görülüyor.
(Sedat Irmak/İHA)
Deprem sırasından yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Diyarbakır, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA


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