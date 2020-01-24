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Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi.

24.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:04Deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi, AFAD ekipleri Elazığ'a gönderildi
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve 'ta da hissedildi. Depremin ardından Sivas ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye sevk edildi.

Elazığ- Sivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve Tokat ile tüm ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem her iki ilde de hasara yol açmadı. Deprem sonrası çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ'a gitmeye başladı. Sivas'tan bir ekip hemen bölgeye hareket etti. Tokat İl AFAD Müdürlüğünden de 2 kurtarma aracı ve 8 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra Elazığ'a doğru yola çıktı. İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, "Yaşanan deprem sonrası ilimiz AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma aracı ve 8 personelimizi yola çıkardık" dedi. Sivas'tan Kızılay ekipleri de destek amaçlı bölgeye sevk edildi.


- Tokat

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Kaynak: DHA

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