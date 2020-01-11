Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor

Marmara Denizi açıklarında 16:37'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem birçok ilde de etkisini hissettirirken paniğe neden oldu.

Ayrıca Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde son depreme kadar sabahtan beri gerçekleşen 54 sallantı kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK

Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada an itibarıyla olumsuz bir ihbar bulunmadığı bilgisi aktarıldı. AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ REVİZE ETTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından önce 4,7 olarak açıklanan deprem şiddeti 4,8 olarak güncellendi