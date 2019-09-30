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İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu havadan görüntülendi.

30.09.2019 09:33

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası birçok binada zararlar meydana geldi. Zarar görün binalar arasında çok sayıda okul vardı. Zarar gören okullar arasında olan Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu havadan kameraya kaydedildi.

HASARLI OKULLARDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği, depremin ardından yaptığı çalışmalarda 9 okulun ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Ağır hasar olduğu belirtilen okullardan Yenibosna Ortaokulu'nda eğitime ara verildi. Sessizliğin hakim olduğu okul, drone ile havadan görüntülendi.

29 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca öğrencilerin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacağı açıklandı.

İşte hasarlı okulun son durumu;

İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi

Yenibosna, İstanbul, Deprem, 3. Sayfa, Politika

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
RED:maket yapmışlar okul değil ki bu
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MAHONİ:NASIL Bİ ÜLKEYİZ HASTANELER OKULLAR 99 DEPREMİNDEN SONRA KONTROL EDİLMEDİ Mİ
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ELLİSELİZ:3 YILIM GEÇTİ BU OKULDA 1991 1993 ARASI
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BANANEE:bananee
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