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Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu. Uygulamayı indirip yakınlarınızın numarasını kaydettikten sonra "güvendeyim" butonuna bastığınızda konumunuz kaydettiğiniz numaralara gönderiliyor.

25.01.2020 03:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü 'ın ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde hissedildi.

'AKUT GÜVENDEYİM' UYGULAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Depremin ardından sosyal medya kullanıcıları 'AKUT Güvendeyim' uygulamasını konuşuyor.

"AKUT güvendeyim" uygulamasını telefonunuza indirip yakınlarınızın numaralarını kaydettikten sonra herhangi bir deprem durumunda internet gözetmeksiniz "güvendeyim" butonuna bastığınızda verdiğiniz numaralara tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj iletiliyor.

İşte sosyal medyada uygulamayla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel


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