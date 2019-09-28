Haberler » Güncel » Haber

Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçirmeye devam ediyor.

28.09.2019 00:14Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçirmeye devam ediyor.

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etmişti. Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar, geceyi de parkta geçirmişti. Kimi vatandaşlar çadır kurarken, kimileri ise çimlerin üzerinde battaniyelere sarılarak uyumuştu. İlk geceyi parklarda geçiren vatandaşların kimileri ikinci gecede parkta kalırken, büyük bir çoğunluğu ise evlerine döndü. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:30 Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
03:28 Libya'da UMH'den Hafter saldırılarına kınama
03:27 Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi
03:18 Adana'da cinayet zanlısı tutuklandı
03:02 Dha yurt bülteni - 22
02:58 İstanbul'daki deprem
02:50 Duman grubu Bursa'da sahne aldı