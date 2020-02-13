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Deprem sonrası çatlaklıkların oluştuğu ev yıkıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlakların oluştuğu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir ev yıkıldı.

13.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:28Deprem sonrası çatlaklıkların oluştuğu ev yıkıldı
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlakların oluştuğu 'ın ilçesinde bir ev yıkıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan birçok kentte deprem hissedilmişti. Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'da birçok evde ağır hasar meydana geldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde Mesut Deniz'e ait ev, Elazığ depreminin ardından ağır hasar alarak duvarları çatladı. Yaklaşık bir ay dayanabilen ev, dün akşam saatlerinde yıkıldı. 8 kişinin yaşadığı evde, yıkılma anında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Mesut Deniz, evlerinin yıkıldığını ve soğuk havalarda çocukları ile birlikte dışarıda kaldıklarını söyledi. Deniz, yetkililerin kendilerine yardım etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Deprem, Elazığ, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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