Haberler » 3. Sayfa » Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Haberler

Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu.

25.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:59Deprem sonrası Çınar'da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu
'ın ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Depremin yoğun şekilde hissedildiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin duvarları çatladı.

Öte yandan, sabah saatlerinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yerin çatladığını ve bazı mezarlıkların da gömüldüğünü gördü. - DİYARBAKIR

Sivrice, Deprem, Elazığ, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.01.2020 13:05:49