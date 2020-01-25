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Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

25.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:34

Dün akşam saatlerinde merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ın ilçesinde bir şahıs, eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede yaklaşık 160 aracın lastiğinin patlatıldığı öğrenildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan sabah saatlerinde lastiklerinin patladığını gören araç sahipleri, kendi imkanları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü. Vatandaşlar, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Diyarbakır, Elazığ, Deprem, Bismil, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
AHMET BUĞALI:sorgusuz infaz
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ÖÖÖJJÖÖÖ:emniyetten önce diyarbakırlılar yakalarsa hali harap olur. . .
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EREN:Köpek dersem köpeklere hakaret olur bu nasıl bir tür nasıl canlı umarım kısa sürede yakalanır.
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DADAŞ:vatah haininliğinden suç verilsin bu millete yapılırmı ama inşallah yakalanır TÜRK polisi gerekeni yapar rahat olun KÜRDÜ LAZI ÇERKEZİ ALEVİSİ SÜNNİSİ İLE BİZ BİRİZ BİZİ KİMSE YIKAMAZ BUNUN GİBİ HAİNLERE YER YOK
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