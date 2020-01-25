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Deprem sonrası Eskişehirspor'dan Elazığspor'a destek

Eskişehirspor camiası, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından U17 futbol müsabakası için Eskişehir'e gelen Elazığspor U17 takımına destek oldu.

25.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:55Deprem sonrası Eskişehirspor'dan Elazığspor'a destek
camiası, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından U17 futbol müsabakası için Eskişehir'e gelen U17 takımına destek oldu.

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde kişi de yaralandı.

"EsEs'ten Elazığ'a destek"

U17 Ligi Elit B'de mücadele eden Elazığspor'un genç takımı, deprem bölgesinden Eskişehir'e geldi. Eskişehirspor camiası Elazığ'dan gelen takım yetkilileri ve genç sporculara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşma öncesinde siyah kırmızılılar Elazığ ekibine çiçek taktim etti.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Elazığspor U17 takımıyla oynayacağımız maç öncesi, Elazığ camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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