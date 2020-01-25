Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor

Elazığ 'da meydana gelen6.8 şiddetindeki deprem, birçok kentte de hissedildi. Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman , Kahramanmaraş, Bingöl, Bitlis, Batman ve Diyarbakır gibi illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti. Soylu deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılması yönünde karar alındığını söyledi.

ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Soylu, "Adıyaman Cezaevi'nde bir hasar durumu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı. Yine bunun yanı sıra bölgeye 2 bin 418 personel; bunların hepsi arama kurtarmacı olarak nitelendirebileceğimiz personel geldi" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu. Bakanlar, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor" dedi.