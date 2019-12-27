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Deprem sonrası iki ilçeye ekip gönderildi

Elazığ'da meydana gelen ve komşu şehir Malatya'da da şiddetle hissedilen deprem sonrasında, iki ilçeye teknik ekiplerin gönderildiği bildirildi.

27.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02 Deprem sonrası iki ilçeye ekip gönderildi
'da meydana gelen ve komşu şehir 'da da şiddetle hissedilen deprem sonrasında, iki ilçeye teknik ekiplerin gönderildiği bildirildi.

Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Malatya Valiliği basın açıklaması yaptı.

Malatya Valiliği basın açıklamasında, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde İlimiz Merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir" denildi. - MALATYA

Malatya, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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