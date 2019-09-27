Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Üsküdar Sahili'nden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi. Depremden sonra gerçekleşen çamur akıntısının sebebi merak konusu oldu.

DENİZİ KAPLAYAN TABAKA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi Sahili'nde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı. Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi Sahili'nde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili görüş belirten bir vatandaş, "Depremden sonra böyle bir manzara ile karşılaşmak ürpertici oldu. Yetkililerden konuşla ilgili açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.