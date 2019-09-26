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Deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından trafik yoğunluğu da yaşanmaya başlandı. Okulların tatil edilmesinin ardından okullara akın eden veliler trafiğin ara sokaklara kadar taşmasına neden oldu.

26.09.2019 16:30

İstanbul'da meydana gelen depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9, Kandilli Rasathanesi 6, AFAD ise 5,8 olarak duyurdu. İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedilen deprem sonrası 28 artçı daha yaşandı. Deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası trafikte durma noktasına geldi.

VELİLER OKULLARA ULAŞAMADI

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu da meydana geldi. Okulların tatil edilmesi ile beraber çocuklarını almaya giden aileler ara sokaklara kadar ulaşan trafik nedeniyle okullara ulaşamadı. İBB yol durumun haritasına göre belirli noktalarda trafik kilitlendi.

Deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Avrupa, Ekonomi, Güncel

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