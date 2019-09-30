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Deprem sonrası toplanma yeri sözleriyle dikkat çeken sunucu Ece Üner'e AFAD Başkanından tepki

Show TV spikeri Ece Üner, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var" diyerek sitem etti. Üner'in sözlerinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

30.09.2019 08:04

İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, ise aynı gün yaptığı canlı yayında toplanma alanlarının olmadığına vurgu yapınca devreye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu girdi.

"DEPREM ANINDA ALIŞVERİŞ YAPABİLECEĞİMİZ AVM'LER VAR"

Ece Üner, haberin sunumunda "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.

Ece üner

"HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA, İNSAFA, İZANA DAVET EDİYORUM"

Üner'in canlı yayındaki sözleri üzerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan açıklama geldi. Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Güllüoğlu, Ece Üner'e şu sözlerle sitem etti: "Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum."

Mehmet Güllüoğlu

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Deprem sonrası toplanma yeri sözleriyle dikkat çeken sunucu Ece Üner'e AFAD Başkanından tepki

Mehmet Güllüoğlu, Güllüoğlu, Ece Üner, Deprem, Magazin, Güncel

YORUMLAR(93)
AFAD ÇI:toplanma alanı dediğin yerler barınma merkezi değil toplanma alanı park ve bahçelerden oluşur. barınma merkezleri konteynerkent ve çadırkent olarak yapılır. acil durumda devreye girer. ondan önce develtin misafirhanelerine yerleştirilir. bu cahil halk araştırmadan cahil olarak kalacak. ideolojik fikir fukarası ülke.
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DAMAT FERİT:Devletin öncelikli görevi deprem anında insanların hayatta kalmasını sağlamak, bunu binaların depreme uygun hale getirilmesiye sağlarsınız ancak. Ondan sonra dersiniz ki ''bak hayattasın sağlamsın şimdi benim gösterdiğim toplanma alanına git orada bekle sana gıda, sağlık, barınma yardımlarını getireceğim. '' Ama adam yaşadığı evden çıkamamış, o zaman senin toplanma alanların ancak ceset toplama alanı olur.
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ZİRZOP:dava açacakmış. . . :) ya siz toplanma alanlarına yapılan binaları daha geçen gün akıllara zarar bir açıklama ile savunmadınız mı ? neymiş açıkta kalmasınlar diye yaptık. . e ilk deprem anında insanlar nereye kaçacak? açık alan lazım bina değil. . . Akıllara zararsınız. . .
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ALİ:afad başkanı bu mu tipe bak
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ADINIZI YAZIN:Bütün toplanma alanlarını e-devletten bir kerede seçip göremiyorsunuz. tek tek il-ilçe-semt sokak cadde seçip bakmanız gerekiyor.
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AHMET ERTEKİN:afad başkanı bu sahısmı?1999 depreminde kaç yaşındaydın sen canım?
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ALİ:antalya''da portakal vitamini
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ELEKTRİK:Çok hızlı genel müdür olmuş, Tıp fakültesi bitiren her doktor AFAD Genel müdürü olabilse keşke. O kadar Prof Dr. Kalmamış zaten.
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0 0
VFF:Henüz babasının bünyesinde geziyordu
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AYNEN:he he he he . iyiydi.
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21 1
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