Deprem sonrası toplanma yeri sözleriyle dikkat çeken sunucu Ece Üner'e AFAD Başkanından tepki

İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, ise aynı gün yaptığı canlı yayında toplanma alanlarının olmadığına vurgu yapınca devreye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Mehmet Güllüoğlu girdi.

"DEPREM ANINDA ALIŞVERİŞ YAPABİLECEĞİMİZ AVM'LER VAR"

Ece Üner, haberin sunumunda "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.

Ece üner

"HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA, İNSAFA, İZANA DAVET EDİYORUM"

Üner'in canlı yayındaki sözleri üzerine AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan açıklama geldi. Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Güllüoğlu, Ece Üner'e şu sözlerle sitem etti: "Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum."