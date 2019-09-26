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Deprem sonrası valilikten açıklama: "Hasarlı binalardan uzak durun"

Meydana gelen deprem sonrası Tekirdağ Valiliği, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

26.09.2019 16:58Deprem sonrası valilikten açıklama:
Meydana gelen deprem sonrası Tekirdağ Valiliği, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmaraereğlisi açıklarında, bugün saat 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle, meydana gelen hasarlı binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve hasarlı binaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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