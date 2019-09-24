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Deprem sonrası veliler okula koştu

İstanbul'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, okulda olan çocuklarının yanına koştu.

24.09.2019 12:49Deprem sonrası veliler okula koştu
İstanbul'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, okulda olan çocuklarının yanına koştu. Aileler, korku yaşayan minikleri alarak evlerinin yolunu tuttu.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem, mega kentte paniğe yol açtı. Bahçelievler'de bulunan Behiye Dr. Nevhiz Işıl İlkokulu öğrencileri sarsıntıyla büyük korku yaşarken, hemen okulun bahçesine alındılar. Ardından öğretmenler ailelere mesaj yoluyla ulaşarak korku yaşayan çocuklarını okuldan alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde okula gelen veliler, okul önünde yoğunluk oluşturdu. Yaşadıkları korkuyu anlatan minikler, ardından aileleriyle birlikte evlerini yolunu tuttu.

"Öğretmenimiz bize mesaj attı, biz de koşarak okula geldik"

Depremin ardından çocuğunu çok merak ettiğini ifade ederek okula koştuğunu söyleyen Döndü Kozan, "Öğretmenimiz bize mesaj attı, biz de evde hissettik, koşarak okula geldik" ifadelerini kullandı.

"Deprem olduğunu hissettim baya bir korktum"

Deprem sonrası panik yaşadığını ifade eden İlayda Erkan ise, "Deprem olduğunu hissettim, bayağı bir korktum. Direkt dışarı çıktım, sonra teyzem geldi" dedi. Depremi hissettiğini ifade eden bir başka öğrenci de, "Hissettik, korktuk öğretmenler konuşma yaptı. 'Sınıfı boşaltın, deprem oldu' dediler" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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