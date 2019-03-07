Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9,5 ve Alaska'da yaşanan 9,2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"7-9 MART ARASINDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK"

Depremin ardından gözler tekrar Hoogerbeets'e çevrildi. Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri bir deprem için tekrar tarih verdi. Frank Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 7 ve üzerinde büyük ve yıkıcı bir deprem beklediğini duyurdu.

Bahsi geçen tarihler arasında Ay'ın Yeni Ay evresinde olacağına dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Merkür, Jüpiter, Mars ve Güneş'in, Dünya'nın tektonik plakaları üzerinde olumsuz etki yaratacak bir konumda yer alacağını söylüyor.

Hoogerbeets'e göre 4 gök cisminin eşsiz konumu Dünya'da farklı etkilere yol açacak. Hoogerbeets, bu tarz bir dizilimin merkez üssünden 750 km ötede dahi hissedilen ve son derece yıkıcı etkileri olan 7 ve üzeri depreme sebep olacağını öne sürüyor.

TÜRKİYE'NİN RİSK ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmış ve İstanbul ve Orta Anadolu'ya dikkat çekmişti. "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti. Hoogerbeets, "Gezegenler arasında bir düzen vardır, ben de bunun üzerinde çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında spesifik gezegen dizilimlerinin deprem üzerindeki olası etkisini araştırdım." diyerek deprem gözlemlerine nasıl başladığını söylemişti.

Ekvador'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem için Hoogerbeets, "19 ile 21 Şubat arasında gezegenler arasında çok kritik bir geometri vardı. Ben de 21 Şubat'ta büyük bir deprem olacağını tahmin ettim."

UZMANLAR DEPREMLERİN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLMESİNİN OLANAKSIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

"21 Şubat'ta benim öngördüğümden biraz daha geç, Ekvador'da 7,5-7,7 arasında deprem meydana geldi." demişti. Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor. Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtiyor.