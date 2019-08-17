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Deprem tatbikatı

Şişli'de Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümü dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.

17.08.2019 16:07 Deprem tatbikatı
Şişli'de Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümü dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Toplumsal Afet Platformu Derneği, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi tarafından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Şişli Meydanında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat kapsamında simülasyondan bir evin yıkıldığı gösterildi. Moloz yığınlarından temsili bir göçük oluşturuldu. Göçük altında mahsur kalan bir afetzede, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, ilk yardım yapıldıktan sonra alanda bulunan ambulansa konuldu
Simülasyon ve eğitim aracıyla tatbikata destek veren itfaiye ekipleri, olası bir deprem sonrası yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verdi.
Tatbikat sırasında olası deprem sonrasında kullanılacak olan Afet Müdahale Aracı ve araçta bulunan ekipmanlar tanıtılarak nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.

Şişli Belediyesi, Kent Konseyi, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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