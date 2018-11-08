Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Senaryo gereği merkez üssü Gölcük olan 7.1 şiddetinde 30 saniye süren depremin ardından Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda başlanan tatbikatta, mahsur kalan, şok geçiren, yararlanan vatandaşlar yine senaryo gereği dakikalar içinde başarılı bir şekilde kurtarıldı.

OLASI AFET ANINDA

17 Ağustos 1999 depremi deneyimini yaşayan Kocaeli'de, olası bir afet anında koordineli bir şekilde olaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tatbikatta gözler önüne serildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirildiği tatbikatta deprem anındaki kapalı alanlarda yaşanabilecek olaylar ve müdahaleler tüm özellikleriyle ortaya çıkarıldı. Masa altında sıkışan, yangına maruz kalan, şok geçiren, yakını içeride kalan vatandaşların işlendiği tatbikat, gerçek felaketleri aratmadı.

SENARYO GEREĞİ GÖLCÜKTE 7.1 DEPREMİ YAŞANDI

Gerçeği aratmayan tatbikat şu şekilde gerçekleşti. Saat: 11.30 sularında merkez üssü Gölcükolan 7.1 şiddetinde 30 saniye süren bir deprem meydana gelir. Alarmlar çalmaya başlar. Deprem esnasında binada bulunan tüm personel "ÇÖK, KAPAN, TUTUN" kuralını uygulayarak kendilerine "Hayat Üçgeni" oluştururlar. Depremin ilk anlarında personel telaşlanır. Kısa bir telaş sonrası personel gerekli reaksiyonu gösterir. Sarsıntının geçmesi ile Yöneticiler (Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ) koridora çıkarak tüm personele "Arkadaşlar sakin olalım. Hızlı ve seri bir şekilde kendimize en yakın acil çıkışları kullanarak Acil Durum Toplanma Bölgesinde toplanalım. Engelli, hamile olan arkadaşlarımıza ve misafirlerimizin de tahliyesine yardımcı olalım"diye seslenirler. Güvenlik Personeli, bina yangın sorumluları ve Acil Durum Ekipleri derhal devreye girer. Merdivenleri asansörleri kontrol ederler. Personelin bu alanları kullanmaması için tedbir alırlar. Emniyet güvenlik ekiplerinin kontrolünde personelin acil çıkış kapılarından tahliyesine başlanır.

KRİZ MASASI OLUŞTURULUR

Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Doğan Erol tarafından Acil Toplanma Bölgesinde, Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanlığı (Kriz Masası) oluşturulur. Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Acil Durum Toplanma Bölgesi sorumlularından, personel sayım sonuçlarını ister. Sayım sonucunda; eksik personeller belirlenir. Toplanma bölgesinde olmayan personellerin bulunması, binada elektrik, su ve gaz vanalarının kontrol edilerek kapatılması, binada göçük hasar olup olmadığını kontrol etmeleri için talimat verilir. Ekipler yanlarına sedye, düdük, fener, ip alarak çalışmalarına başlar.

SESİMİ DUYAN VAR MI?

Diğer ekipler odalara girdiklerinde "sesimi duyan var mı? diyerek ve düdük çalarak" personelleri arama ve kurtarma çalışmalarını yürütürler. İnsan Kaynakları Eğitim Şube Bölümüne vardıklarında burada bulunan Zeynep Busenin korkudan masanın altına girdiği burada beklediği görülür. İlkyardım Ekipleri tarafından gerekli müdahale yapılır.

ŞOKA GİREN VATANDAŞ

Bilgi Sistemler odasına vardıklarında burada görevli Duygu Mina Özcan Hanım'ın deprem sonrası şoka girdiği daire arkadaşı Dilara Saydam Hanım'ın arkadaşına gerekli yardım ederek arkadaşının koluna girerek Acil Durum Toplanma Bölgesine yavaş yavaş getirdiğini görürler. İlkyardım Ekipleri tarafından gerekli müdahale yapılır.

DOLAP ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Emlak İstimlak Dairesi Kamulaştırma bölümüne girdiklerinde burada görevli personel Azer Şelte Bey' in sabitlenmeyen bir dolabın düşmesi sonucu dolabın altında kaldığı ve yaralı olduğu görülür. İlkyardım ekipleri tarafından gerekli ilkyardım yapılır. Bu arada Psikolojik Destek ve Sosyal Yardım Ekibi alanda personeli sakinleştirir. Onlara içecekler verir.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN MAHSUR KALDI

Bilgi Sistemler Şube Müdürlüğü Elektronik Servisi yanında bulunan Makine Dairesinde yeni başlamış bir yangın görürler.Ekip Amirinin direktifi ile Ekip Personeli Yangın Tüplerini alarak yangına müdahaleye başlarlar. Bu arada telsizden çatıda bir personelin yardım istediği bilgisi gelir. Ekipler çatıya çıktıklarında Başar Alemdar Bey' in yangına müdahale ederken dumandan etkilendiği çatıya doğru giderek yardım isteği görülür. İlkyardım Ekipleri tarafından gerekli ilkyardım yapılır. Bina Söndürme Ekipleri yangını kısmen kontrol altına alırlar.

KOORDİNELİ İŞBİRLİĞİ

Kısa süre içerisinde İtfaiye ve 112 Acil Ambulans ekipleri olay yerine gelir. Bina yangın ekip amiri tarafından İtfaiye ekip amirine bilgi verilir. Ekipler derhal İtfaiye ekip amirliğinin emrine girer. İtfaiye ekipleri hemen merdivenli aracı kurar. Söndürme ekipleri yangına müdahaleye başlarlar. Diğer bir İtfaiye ekibi de binada başka bir yaralı ve yangın olup olmadığını kontrol için arama ve taramaya başlarlar.

EKİPLER BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TATBİKATI TAMAMLADI

Personel ailelerini merak etmektedir. Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı (Kriz Merkezi) Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Doğan Erol; GSM hatları meşgul olduğundan isteyen personeli aileleri ile uydu telefonundan görüştürür.Ailelerden iyi haberler alınır. Son derece başarılı geçen tatbikatta koordineli olarak görev yapan tüm ekipler olası yaşanabilecek bir tehlike anına hazır olduklarını gözler önüne serdi.