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Deprem Tekirdağ'ı salladı

Silivri'de 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de hissedildi.

26.09.2019 15:16Deprem Tekirdağ'ı salladı
Silivri'de 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de hissedildi. Bir esnaf, "Çay güğümünü bırakıp dışarı kaçtık" dedi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de vatandaşları korkuttu. Depremi kapalı alanda hisseden vatandaşlar, soluğu açık alan ve parklarda aldı. Bir esnaf, "Yeni demlediğim çayı bardaklara doldururken gürültülü bir sallantı oldu. Kahvehanedeki müşterilerle çay güğümünü bırakıp kaçtım" diye konuştu.

Bir vatandaş ise yaşanan sarsıntının 1999 depremini hatırlattığını kaydetti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Silivri, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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