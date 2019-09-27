Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir

İstanbul'da son zamanlarda ardı ardına meydana gelen depremler İstanbullulara büyük korku yaşattı. Son olarak Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, son depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU SARSINTILAR 20 GÜN SÜREBİLİR"

Gün boyu meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan bu sarsıntıların 20 gün süreceğini belirterek şöyle konuştu: "Bu depremler en az 20 gün daha sürer. Artçı depremler sürecektir. Sağlam bir yapı varsa korkmayın, gidin evinizde yatın. Ben de eve gidip yatacağım."

"ANA DEPREMDE NE YAPACAĞIZ"

Biz bu depremleri çok yaşayacağız diyen Prof. Dr. Ercan, "6 büyüklüğündeki depremi de görebiliriz bu süreçte. An deprem gelmeden önce bugün yaşadığımız değremin 10 katı daha büyük bir depremi de görebilirler. Bu depremlere alışmalıyız. Davranış olarak alışmazsak ana depremde ne yapacağımızı bilemeyiz çünkü o zaman 60-70 kat daha fazla sarsılacağız." dedi.