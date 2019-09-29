Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5,8'lik depremin artçıları devam ediyor. Yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında artçıların 1 ay daha sürebileceğini belirtti.

5,8'lik deprem sonrası günlerdir devam eden artçılar hakkında konuşan Ersoy, "Kritik olan şuydu: Bunların öncü olup olmadığını bilmiyoruz çünkü ana şoku yaşamadık. Yani gelecekteki büyük Marmara depremini biz henüz yaşamadık. Ancak bu büyük deprem yaşanırsa bunların öncü olup olmadığını söyleyebiliriz. Şimdilik bunlar 4,6 ve 5,8 kendi başına münferit bağımsız bir deprem gibi görünüyor. Ama yeri kritikti. Neden? Yakınındaki kırmızı çizgi kırılmaya aday fay zonu. Çünkü 1912'de bir tarafı kırılmıştı. 1999'da da diğer köşesi kırılmıştı. Bu yüzden deprem olan bölge kırılmaya aday bölgenin başında olduğu için burayı izliyoruz. Ama bunların öncü olduğunu söylemek çok spekülatif olur. Bunun ardından büyük deprem gelecek demek de çok spekülatif olur. Ancak teknik olarak bunların hepsi mümkün" dedi.

"ARTÇI DEPREMLER 1 AY DAHA SÜREBİLİR"

Perşembe günü gerçekleşen depremin ardından çok sayıda artçı deprem yaşanmasıyla ilgili de konuşan Ersoy, "5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da... Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, belirli bir bölgede meydana gelen şiddetli depremin ardından aynı bölgede meydana gelen daha ufak şiddetli deprem ya da depremlerdir.