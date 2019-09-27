Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıları değerlendirdi.

"EN ÇOK KORKTUĞUMUZ YER FATİH İLÇESİ"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, haritayı göstererek, "Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor" diyerek şu sözleri kaydetti:

"Bizim en çok korktuğumuz yer, Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası. İstanbul'u İstanbul yapan tarihi kalıntıların bulunduğu yer. Burası depremden çok etkilenecektir. Her depremde surlarda çatlamalar ve yıkılmalar olur. Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Kanarya, Cumhuriyet, Menekşe mahallesi çok etkilenecektir. Daha sonra Avcılar tekrar etkilenecektir. Esenyurt'un bulunduğu kesimler, daha sonra Gürpınar'ın heyelan kesimleri, Pekmez, Pınarkent çok etkilenecek. Kumburgaz, Silivri, Marmaraereğlisi buralar depremden en çok etkilenecek yerler."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.