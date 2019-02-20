Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,5büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Vatandaşlarımız paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var." dedi.

Şükrü Ersoy Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var">

Prof. Dr. Şükrü Ersoy' açıklamalarına devam ederek şu şekilde konuştu:

"DİKKATLİ OLMALARINDA FAYDA VAR"

"5,5 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü.. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

NEDEN HER YERDE HİSSEDİLDİ?

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum.

"ARTÇI GETİRECEK Mİ"

Şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarıda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar."