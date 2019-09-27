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Deprem Yalovalıları sokağa döktü

Deprem Yalovalıları sokağa döktü Vatandaşlar panik yaşadıYALOVA - Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi.

27.09.2019 00:25
Deprem Yalovalıları sokağa döktü
Vatandaşlar panik yaşadı
YALOVA - Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülerek bir süre ev ve işyerlerine giremedi.
Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalovalıların panik yaşamasına sebep oldu. Yalova'da da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında sokağa dökülen vatandaşlar uzun süre kendilerine gelemedi. Telefonlara sarılan vatandaşlar şebekelerin çökmesi yüzünden yakınlarına ulaşamadı.
Edinilen ilk bilgilere göre Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı yerlerden korkan kimi vatandaşların baygınlık geçirdiği öğrenilirken, vatandaşlar uzun süre ev ve dükkanlarına girmedi.
Deprem Yalovalıları sokağa döktü

İstanbul, Silivri, Yalova, Yerel

Kaynak: İHA

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