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Depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Elazığ'da depremde ağır hasar gördüğü için yıkım karalı verilen binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi kaydedildi.

02.02.2020 03:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 08:24

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6.8 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım karalı verilen binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı. Hava şartları nedeniyle yıkımına ara verilen 4 katlı bina büyük bir gürültü ile kendiliğinden çöktü.

KAMERAYA YANSIDI

Çevrede korku ve paniğe neden olan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerde de hissedilmişti. Deprem sonrası 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 700'ü aşkın vatandaşımız yaralanmıştı. Elazığ ve Malatya'da toplamda 547 bina deprem sonucu yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar almıştı.

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Depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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