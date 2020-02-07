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Depremde annesini ve amcasını kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir apartmanda annesini ve amcasını kaybeden, kendisi de 7,5 saat sonra yaralı halde kurtarılan Pınar Kalay, "Duvar yarıldı, tavan üzerimize düştü" diyerek o anları anlattı.

07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:49Depremde annesini ve amcasını kaybetti, kendisi 7,5 saat sonra kurtarıldı
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir apartmanda annesini ve amcasını kaybeden, kendisi de 7,5 saat sonra yaralı halde kurtarılan Pınar Kalay, "Duvar yarıldı, tavan üzerimize düştü" diyerek o anları anlattı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde Kalaylı apartmanı da çökmüştü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla o apartmandan çok sayıda kişi sağ kurtarıldı. Annesini ve amcasını depremde kaybeden, kendisi de yaralı olarak kurtulan Pınar Kalay'ın tedavisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sürüyor. Enkazdan 7,5 saat sonra kurtarılan 47 yaşındaki Pınar Kalay, o anları İHA muhabirine anlattı.

"Duvar yarıldı, tavan üzerimize düştü"

Deprem anında annesi ve halasıyla beraber oturduklarını anımsatan Pınar Kalay, "Amcam da biraz daha ileride oturmuştu. Önce duvar yarıldı. Onu gördük. Ondan sonra elektrikler kesildi ve tavan üzerimize düştü. Sabah 4.30'a kadar enkaz altında kaldık. Dışarıdan sesler alıyoruz. Yardım sesleri aldık. İlk olarak amcamı çıkardılar, vefat etmiş hastaneye getirilirken. Annem yanımdaydı. Halam da dizimin üzerindeydi. Beni çıkardılar. 2 saat sonra ise annemi ve halamı çıkardılar. Amcam Ünal ile annem Gülçin Kalay'ı kayıp ettik. Allah bundan sonra başka acı göstermesin" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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