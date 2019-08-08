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Depremde aracın üstüne baca düştü

Depremde aracın üstüne baca düştü Isparta'da "Deprem Kriz Masası" oluşturulduISPARTA - Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Isparta'da da hissedildi, elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da kriz masası oluşturuldu.

08.08.2019 19:30
Depremde aracın üstüne baca düştü
Depremde aracın üstüne baca düştü
Isparta'da "Deprem Kriz Masası" oluşturuldu
ISPARTA - Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Isparta'da da hissedildi, elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da kriz masası oluşturuldu. Öğretmenevinde arkadaşlarıyla oturan emekli öğretmen Ahmet Dikbaş, "Bizi baya korkuttu, hemen kaçarak dışarı çıktık. Baya korktum, dışarıda herkes panik içinde kaçışıyordu" dedi.
Sabah saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından Denizli'de saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde ve saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. Isparta'da vatandaşlar binalardan dışarı çıktı, bazı binalarda çatlaklar oluştu. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı.
Kriz masası oluşturuldu
Deprem sırasında arkadaşlarıyla birlikte öğretmenevinde oturan emekli öğretmen Ahmet Dikbaş, depremi hissettikleri anda hemen kaçarak, dışarı çıktıklarını söyledi. Dikbaş, "Arkadaşlarla okey oynayıp, çay içip sohbet ediyorduk. Baya korktum, dışarıda herkes panik içinde kaçışıyordu. Esnaflar bize su ve kolonya verdi. Ambulans sesleri duydum ama bizim burada yaralı yoktu" şeklinde konuştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen personellere izin vererek, binaya girişi yasakladı. Ayrıca Isparta 112 Açil Çağrı merkezinde Vali Ömer Seymenoğlu Başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Isparta milletvekili Süreyya Sadi bilgiç, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ilgili kurum ve kuruluşların il ve daire müdürleri gelişmeleri buradan takip ediyor.

Denizli, Isparta, Genel

Kaynak: İHA

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