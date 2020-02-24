Depremde baba ve oğlu aynı evde hayatlarını kaybetti

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en büyük hasar, Van 'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev ve ahırların büyük bölümünün yıkıldığı mahallede, depreme uykuda yakalanan Kerem Tosun ve oğlu Aydın Tosun, aynı evde yaşamlarını yitirdi.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar Mahallesi'nde depremde 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

BABA VE OĞUL AYNI EVDE ÖLDÜ

Mahallede Kerem Tosun ve oğlu Aydın Tosun, depremde evlerinde yaşamlarını yitirdi. Evden geriye enkaz yığınları ve eşyalar kaldı. Depremde annesi yaralanan, babası ve 7 kardeşiyle birlikte sağ kurtulan Rojhat Aras, o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir depremle karşılaştıklarını anlatan Aras,"Deprem anında kendimizi bir anda dışarı attık. Ancak annem içerde kaldı. Annemi de yaralı olarak kurtardık. Depremde amcam ve 4 kuzenimi kaybettim. Devletimizden yardım bekliyoruz"dedi.

BİR ÇOK HAYVAN TELEF OLDU

Mahalledeki evler gibi birçok ahır da yıkıldı. Yıkılan ahırların altında yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Bazı kişilerin enkaz altında kalan hayvanları görüntülerken, duygulandıkları görüldü.

AFAD ve UMKE ekipleri, bölgede depremde evleri yıkılan aileler için çadır kurarken, bir yandan da sıcak yemek dağıtıyor. Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de depremin vurduğu 4 mahallede, çadır kurmaya başladı. Gürpınar Belediyesi, evleri yıkılan vatandaşlar için evlerinin yanında çadırlar kurdu.