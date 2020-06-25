Depremde bacağı kırılan vatandaş yaşadıklarını anlattı

Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın görüldüğü Gürpınar ilçesindeki Elaçmaz Mahallesi'nde yıkılan evde yaralanan vatandaş deprem anını anlattı.

25.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:03
Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın görüldüğü Gürpınar ilçesindeki Elaçmaz Mahallesi'nde yıkılan evde yaralanan vatandaş deprem anını anlattı.
Depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremle bağlantılı olarak hafif yaralanan 5 vatandaşın tedavileri devam ediyor.
Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde depremde bir bölümü yıkılan evde bacağı kırılan 26 yaşındaki Kazım Çelik, tedavi gördüğü Özalp Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.
Bacağı alçıya alınan Çelik, deprem anında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Deprem esnasında evin garaj olarak kullanılan bölümünde olduğunu belirten Çelik, sarsıntının etkisiyle büyük bir panik yaşadığını söyledi.
Kaçmaya çalışırken bacağının duvardan düşen bir taşın altında kalarak kırıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Vatandaşların yardımıyla mahsur kaldığım yerden çıkarıldım. Hemen sonrasında ambulans geldi ve beni hastaneye kaldırdılar. Çok büyük korku ve panik yaşadık. Bir müddet şoktaydım. Çok şükür can kaybı olmadı. Sadece evlerimiz zarar gördü. Çok geçmeden zaten devletimizin tüm kurumları buraya yardımımıza geldi. Allah devletimize zeval vermesin." Depremde bacağı kırılan vatandaş yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar, Deprem, Van, Güncel, Haber

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