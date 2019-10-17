Depremde caminin minaresi yıkılmıştı; diğer minarenin sökümü yapılıyor

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan ve daha sonra tamamen sökülen Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi için başlatılan söküm çalışmasında ilk aşama tamamlandı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından minarenin külah kısmı söküldü.

26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve geçtiğimiz günlerde yıkılan minare tamamen sökülmüştü. Caminin diğer minaresinin, yapılan kontroller sonucunda sökümüne karar verildi. Risk oluşturduğu gerekçesiyle alınan kararın ardından, minarenin söküm işlemlerine saat 09.00 sıralarında başlandı. Minarenin en üst kısmı olan külah kısmının yıkılması için yapılan ilk planlamalar risk oluşturduğu gerekçesiyle değiştirildi. Ekipler minarenin iç kısmından külah bölümünü kesip, vinç yardımıyla yere indirme yolunu seçti.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresinde de görev alan uzmanlardan Yücel Özden, içine girerek görüntülediği minaredeki demirlerin açığa çıktığını ve büyük ölçüde korozyon olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Özden, "Yıkmak için çıktığımız ikinci minarede de bir sürü sıkıntı varmış. Demirleri, bağımsızlaşmış. Sadece 1 metre falan bir beton tutuyor. Çalışmaya çıktık. Tehlike arz ettiği için tekrar aşağıya indik. Elle çalışma şansımız yoktu. Bunu devirmeyi ardından kesim yapmayı planlıyoruz. Minarenin üstü boş. 9-10 tonluk bir parça var. O düşecek ondan sonra biz çalışmaya başlayacağız. Minarede kullanılan demir 8-10'luk. Diğeri ile aynı. Yine içinde merdiven yok. Bağımsız. Devrildiği zaman yine göreceğiz inşallah. Diğerinde de merdiven yoktu" diye konuştu.

Minarenin Külah bölümünün sökümüyle ilk aşaması tamamlanırken, söküm çalışmalarına yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

- İstanbul