Depremde Çevrimtaş köyündeki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı-2

Elazığ 'da, Cuma günü 22.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü büyük hasar gördü. Kent merkezine 73 kilometre uzaklıkta olan, 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evlerin yüzde 90'ı yıkıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı gören yerlerden biri de Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü oldu. Evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı köydeki hasar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Deprem esnasında 6 kişinin enkaz altında kaldığı köyde, Ramazan Ertaş ve Yaşar Güçlü ölü olarak, 4 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yazın nüfusu 400 kişiyi bulan köy sakinlerinin hayvancılık yaptığı bildirildi. 30'a yakın büyükbaş hayvanın telef olduğu köy, depremin ardından boşaltıldı. Havadan da görüntülenen köyde, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.