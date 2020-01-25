Haberler » Güncel » Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması - Haber

Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması

Yıkılan binalar Enkazdan görüntü İtfaiye ekiplerinin enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık.

25.01.2020 02:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:27
Yıkılan binalar
Enkazdan görüntü
ekiplerinin enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması MALATYA - Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, ve ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.
Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti.
Pütürge ilçesi Gökçe Mahallesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin enkazın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması.
Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması

Doğanyol, Malatya, İtfaiye, Pütürge, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:41  Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması
03:38  Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması
03:37  Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi
03:36  Türk Kızılay Elazığ'a yardım malzemeleri gönderdi
03:35  Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum"
25.1.2020 03:47:43