Haberler » Güncel » Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara AHBAP sahip çıktı - Haber

Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara AHBAP sahip çıktı

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremden Elazığ ve Malatya'da bulunan hayvanlar da etkilendi.

27.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:17Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara AHBAP sahip çıktı

ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremden ve 'da bulunan hayvanlar da etkilendi. Malatya'da evi yıkılan ailenin göçük altında kalan 10 ineğinden canlı kurtarılan 1'i, AHBAP Platformu tarafından satın alındı. 'Afet' adı verilen inek gibi birçok hayvan, tedavilerinden sonra 'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'daki birçok ev yıkılırken, bölge sakinleri gibi hayvanlar da göçük altında kaldı. Malatya'da evi yıkılan ailenin 10 gebe ineğinden sadece 1'i kurtarılabildi. Omurgasında ve başında yaralanmalar olan gebe inek, sahibi bakamayacak durumda olduğu için AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, ahırda tedaviye alındı. Deprem sonrası kurtarılan kedi, köpek, eşek, kuzu gibi birçok hayvan geçici tedaviye alındı. Tedavileri bittikten sonra hayvanlar, toplu olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.Yaralı hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan, barınak sahibi Sibel Çakır, "Hepsine araç ayarlayıp birlikte barınağa getirmek istiyoruz. Enkazda kalan başka hayvanlar da var. Onların kurtarılmasını bekliyoruz. Geldiklerinde barınakta tedavilerine devam edeceğiz ve bizimle yaşayacaklar" dedi.



Malatya, Sivrice, Elazığ, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:22  Heiko Mass: BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
17:22  16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı-Ek
17:22  Şi'den Komünist Parti'ye "halkın çıkarları her şeyin üstünde" uyarısı
17:21  Bitlis'ten Elazığ'a yardım
27.01.2020 17:30:41