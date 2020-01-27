Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara AHBAP sahip çıktı

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremden Elazığ ve Malatya 'da bulunan hayvanlar da etkilendi. Malatya'da evi yıkılan ailenin göçük altında kalan 10 ineğinden canlı kurtarılan 1'i, AHBAP Platformu tarafından satın alındı. 'Afet' adı verilen inek gibi birçok hayvan, tedavilerinden sonra İzmir 'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'daki birçok ev yıkılırken, bölge sakinleri gibi hayvanlar da göçük altında kaldı. Malatya'da evi yıkılan ailenin 10 gebe ineğinden sadece 1'i kurtarılabildi. Omurgasında ve başında yaralanmalar olan gebe inek, sahibi bakamayacak durumda olduğu için AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, ahırda tedaviye alındı. Deprem sonrası kurtarılan kedi, köpek, eşek, kuzu gibi birçok hayvan geçici tedaviye alındı. Tedavileri bittikten sonra hayvanlar, toplu olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.Yaralı hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan, barınak sahibi Sibel Çakır, "Hepsine araç ayarlayıp birlikte barınağa getirmek istiyoruz. Enkazda kalan başka hayvanlar da var. Onların kurtarılmasını bekliyoruz. Geldiklerinde barınakta tedavilerine devam edeceğiz ve bizimle yaşayacaklar" dedi.