Haberler » Güncel » Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı - Haber

Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana gelen depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat'ın feryadı yürekleri dağladı.

24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:17Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı
'ın ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana gelen depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat'ın feryadı yürekleri dağladı.

'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde eşi Reis Furat ile çocukları Hasret, Fatma, Muhammed ve 'yi kaybeden Nebahat Furat, mezarlık ziyaretinde bulundu. Eşi ve çocuklarının mezarlarını tek tek gezen Nebahat Furat, gözyaşlarına hakim olamadı. Furat'ın feryadı mezarlıkları ziyaret eden vatandaşların yüreklerini dağladı. Bir süre mezarlara sarılarak ağıtlar yakan Furat, daha sonra yakınları tarafından mezarlıktan çıkarıldı. - VAN

Başkale, Defne, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
24.02.2020 16:47:41