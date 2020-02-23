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Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı

Elazığlı milli sporcu Aliye Demirbağ, Avusturya Open 2020 Badminton Turnuvası'nda 3. olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

23.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:35Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı
Elazığlı milli sporcu Aliye Demirbağ, Open 2020 Badminton Turnuvası'nda 3. olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avusturya'nın Viyana kentinde yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Avusturya Open 2020 Badminton Turnuvası'na katılan Milli Badmintoncu Aliye Demirbağ, Tek Bayanlar Kategorisi'nde 3. olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Gençlik ve İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Kulübü Sporcumuz, Milli Badmintoncumuz Aliye Demirbağ'ı yürekten kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda azimle ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren sporcumuz ve aynı zamanda kulüp antrenörümüz Mehmet Ali Aslan ve Sıddık İsaoğlu hocalarımı da özverili gayretlerinden ötürü tebrik ediyor, Başarılarının Devamını Diliyorum. Aliye Demirbağ'ın ailesiyle yaşadığı ev 6.8'lik Elazığ depreminin ardından yıkılmıştı. Başarılı sporcunun aldığı bu derece şehirde de büyük mutluluk oluşturdu" dedi. - ELAZIĞ

Avusturya, Spor

Kaynak: İHA

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