Haberler » Güncel » Depremde göçük altında kalan hayvanlara tedavi uygulandı - Haber

Depremde göçük altında kalan hayvanlara tedavi uygulandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

27.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:03Depremde göçük altında kalan hayvanlara tedavi uygulandı

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde yaşanan ve 'da da kendini hissettiren 6.8 şiddetindeki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için Malatya Büyükşehir Belediyesi sahada çalışmalarına devam ediyor, tüm imkânlarını seferber ediyor.

6.8 şiddetindeki deprem ve artçı depremler Malatya'da en çok Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerini etkiledi. felaketi sonrası Doğanyol, Pütürge ve Kale'ye AFAD ekipleriyle beraber ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yıkılan ve zarar gören hayvan barınaklarına da müdahale etmeyi ihmal etmediler. Yaşanan depremin ardından ahırlarda mahsur kalan birçok hayvan bulundukları yerden kurtarıldı.

Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesinde meydana gelen depremden dolayı hayvanları göçük altında kalan bir vatandaşın ineğine, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler tarafından 26.01.2020 Pazar günü müdahale edilerek, tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, müdahale edilen hayvanın göçükten çıkarıldıktan sonra ilk etapta, şokta olduğu ve bacak kaslarında güçsüzlük ve sol boynuzunda kanama tespit edildi. Bu semptomlara göre gerekli antibiyotik, ağrı kesici, kanama durdurucu ilaçlar ve serum tedavisi uygulandı. Hayvan, tedavi sonucunda ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi.


Malatya, Deprem, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:22  Heiko Mass: BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
17:22  16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı-Ek
17:22  Şi'den Komünist Parti'ye "halkın çıkarları her şeyin üstünde" uyarısı
17:21  Bitlis'ten Elazığ'a yardım
27.01.2020 17:30:52