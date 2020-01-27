Depremde göçük altında kalan hayvanlara tedavi uygulandı

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde yaşanan ve Malatya 'da da kendini hissettiren 6.8 şiddetindeki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için Malatya Büyükşehir Belediyesi sahada çalışmalarına devam ediyor, tüm imkânlarını seferber ediyor.

6.8 şiddetindeki deprem ve artçı depremler Malatya'da en çok Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerini etkiledi. Deprem felaketi sonrası Doğanyol, Pütürge ve Kale'ye AFAD ekipleriyle beraber ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yıkılan ve zarar gören hayvan barınaklarına da müdahale etmeyi ihmal etmediler. Yaşanan depremin ardından ahırlarda mahsur kalan birçok hayvan bulundukları yerden kurtarıldı.

Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesinde meydana gelen depremden dolayı hayvanları göçük altında kalan bir vatandaşın ineğine, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler tarafından 26.01.2020 Pazar günü müdahale edilerek, tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, müdahale edilen hayvanın göçükten çıkarıldıktan sonra ilk etapta, şokta olduğu ve bacak kaslarında güçsüzlük ve sol boynuzunda kanama tespit edildi. Bu semptomlara göre gerekli antibiyotik, ağrı kesici, kanama durdurucu ilaçlar ve serum tedavisi uygulandı. Hayvan, tedavi sonucunda ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi.