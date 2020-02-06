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Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depremi sonrası olay yerine giderek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.

06.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:23Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret
Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depremi sonrası olay yerine giderek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.

Vali Bilal Şentürk, Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü ile deprem sonrası bölgede görev alan ekibi kabulünde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Söğütlü de Elazığ depremi sonrası öğrenci, memur ve esnaftan oluşan 9 gönüllü personelle intikal ettiklerini anlatarak, afet bölgesinde Sürsüre mahallesindeki Dilek apartmanının enkazında arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını bildirdi.

Vali Şentürk, ekip adına Söğütlü'ye teşekkür belgesi verdi. - BİLECİK

Bilecik, İHH, Yaşam

Kaynak: İHA

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