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Depremde görev alan sağlık personeline başarı belgesi verildi

Şırnak Valiliğince, Elazığ depreminde görev yapan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekibine başarı belgesi verildi.

28.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:42
Valiliğince, depreminde görev yapan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekibine başarı belgesi verildi.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Valilikte düzenlenen törende, Elazığ depreminde bütün bölgelerden olay yerine giden sağlık ve arama ekibinin canla başla görev yaptığını, 45 vatandaşın enkazdan sağ çıkarıldığını söyledi.
Şırnak sağlık ekibinden 19 personelin de deprem bölgesinde görevlendirildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:
"Orada dramatik hikayeler vardı, hepimiz gözlerimiz dolarak izledik. doğal bir afet, ne zaman geleceği, nerede yaşanacağı tahmin edilemiyor. Ülkemiz de bir deprem bölgesi. Sizler gibi böyle özellikle de deprem sonrası yaraların sarılması, vatandaşlarımızın enkaz altından çıkartılması konusunda yetkin arkadaşlarımızın olması da bizleri gururlandırıyor."
Vali Pehlivan, depremde yaraların hızla sarıldığını anlatarak, bir daha böyle olayların yaşanmaması dileğinde bulundu.
Daha sonra 19 personele başarı belgesi verildi.
Programa, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan da katıldı.
Depremde görev alan sağlık personeline başarı belgesi verildi

Deprem, Elazığ, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


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