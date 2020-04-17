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Depremde hasar alan binanın çatısı yandı

Elazığ'da depremde boşaltılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanındaki 2 binanın çatısına sıçradı.

17.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:41
Elazığ 'da depremde boşaltılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanındaki 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiyenin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü
Yangın, merkeze bağlı Rızaiye Şehit Nadir Ozan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Yangın bitişiğindeki binaların çatısına da sıçradı. Olay yerine Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatten fazla süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürdü.
Öteyandan mahalle sakinlerinde panik oluşturan 3 çatının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
(Mehmet Hanifi Şahin - Rıdvan Yeşilırmak/İHA) Depremde hasar alan binanın çatısı yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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