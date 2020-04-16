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Depremde hasar gören Alifakı Camii'nin minaresi yenileniyor

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii'nin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor.

16.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:59
Depremde hasar gören Alifakı Camii'nin minaresi yenileniyor
Geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii'nin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor. Tamamlandığında 32 metre yüksekliğinde olacak olan minare de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Ocak ayında deprem afetiyle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar gördü. Zarar gören yapılardan biri de Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camii'nin minaresi oldu. Depremde ağır hasar gören ve risk taşıyan caminin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılması için geçtiğimiz aylarda talimat verdi. Başkan Ergün'ün talimatının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni minarenin yapımına hızla başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Minarede, inşaat çalışmalarımız şuan planlanan şekilde devam ediyor. Tamamlandığında 32 metre yüksekliğinde olacak olan minarenin şuan 16 metresi tamamlandı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırkağaç, Manisa, Güncel
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