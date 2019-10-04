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Depremde hasar gören bakırköy'deki yenimahalle camii ibadete kapatıldı

İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

04.10.2019 17:49Depremde hasar gören bakırköy'deki yenimahalle camii ibadete kapatıldı
İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara neden oldu. Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii de bu binalar arasında yer aldı. Camide yapılan incelemelerde binanın hasar aldığı tespit edildi. Bugün kılınan sabah namazının ardından cami kaymakamlık kararıyla ibadete kapatıldı.  Caminin avlu ve kapılarındaki çeşitli yerlere "Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır" yazısı asıldı. Geçici olarak kapatılan camide yapılacak olan kontroller sonrası yıkım ya da tadilata karar verilecek.


- İstanbul

Yenimahalle, İstanbul, Bakırköy, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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