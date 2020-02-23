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Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

23.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:32Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor
Türkiye- sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı 'ın ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde ekipler çalışmaya başladı.
Çok sayıda ev ve ahırın yıkıldığı mahallelerde hasarlı evlere giremeyen vatandaşlar, çevrede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Depremin ardından bölgeye gönderilen Van Büyükşehir Belediyesi mobil ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Kızılay görevlileri de depremzedelerin su ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ise vatandaşlara psikososyal destek veriyor.
Depremi duyduktan sonra mahalleye giden çok sayıda kişi, evleri zarar gören yakınlarını kent merkezinde ağırlamak için ikna etmeye çalıştı.
İtfaiye ve UMKE ekipleri de mahallelerde hazır bekletildi.

Başkale, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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