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Depremde hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılacak

Elazığ'da depremde hasar gören ve boşaltılan 6 katlı binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42
'da depremde hasar gören ve boşaltılan 6 katlı binanın yıkımı gerçekleştirilecek.
ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören İcadiye Mahallesi Kışla Caddesindeki 6 katlı Altunbaş Apartmanı boşaltıldı. Bazı ev sahiplerinin eşyalarını almak için binaya girdikleri sırada sesler gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.
Duvarlarında çatlakların oluştuğu bina tamamen boşaltıldı, çevreye güvenlik şeridi çekildi.
Çevredeki vatandaşların uzaklaştırıldığı bina için kontrollü yıkım yapılacağına dair anons yapılıyor.
Yıkım için bölgeye, AFAD ve itfaiye ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.
Depremde hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılacak

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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