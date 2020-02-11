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Depremde hasar gören binalarda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

11.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:22Depremde hasar gören binalarda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı
'da depremde ağır hasar gören binalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalarda hırsızlık olayları olduğu yönünde alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'taki hasarlı bir bina ile Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayın şüphelilerinin S.G, İ.G, Y.D, A.D. ve M.E. olduğunu belirledi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başsavcı, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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