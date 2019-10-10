Haberler » Güncel » Depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi taşınıyor

Depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi taşınıyor

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi Tepecik'teki eski belediye binasına taşınıyor.

10.10.2019 09:50Depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi taşınıyor
Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi Tepecik'teki eski belediye binasına taşınıyor.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Vergi Dairesi depremden sonra hasar aldığı için bizden yer istediler. Büyükçekmece'de bir yer bulacaktık ya da İstanbul içinde bir başka yere taşınacaktı. Halkımızı özellikle de esnafımızı mağdur olmamalıydı. Bunun için Tepecik'teki eski belediye binamızı vergi dairesine tahsis ettik. Bir yıl süreyle hizmetlerine orada devam edecekler. Bu sürede mevcut belediye binası yenilenecek" ifadesini kullandı.
(İHA)

Büyükçekmece, Tepecik, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:20 Batman ve Siirt'te camilerde Fetih suresi okundu
10:20 Deterjan imalathanesi görünümlü depoya sahte içki operasyonu
10:20 Bakan Selçuk: "1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik"
10:20 Borsa güne yükselişle başladı
10:14 Tarsus Belediyesi ihaleleri canlı yayınladı
10:14 Rektör Çakar'dan Barış Pınarı Operasyonu mesajı
10:19 Yumurta topuk ayakkabılara ilgi arttı
10.10.2019 10:21:50