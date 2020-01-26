Haberler » Güncel » Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı - Haber

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

26.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:21
'nın ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.
22 Ocak Çarşamba günü 'ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğundaki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Depremin ardından cami minaresinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli, minarenin yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı.
Deprem sonrası minarede oluşan çatlaklar nedeniyle ilk önce cami civarlarındaki evler boşaltıldı. Daha sonra Büyükşehir ekipleri vinç yardımıyla minareyi halatla bağlayarak yıkılmasını sağladı. Minarenin yıkılmasıyla kalkan toz bulutu, mahalle sakinlerini korkuttu.
Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, "Musalar depreminin ardından camimizin minaresi büyük hasar gördü. Oluşan çatlaklar sonrası devrilme ihtimaline karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız." dedi.
(Hakan Demir/İHA)
Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç, Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26  Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı
16:25  Bakanlar valilikte depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu- 1
16:23  Canlı yayında dayanıklığı test edilen enkazdan alınmış beton parçası, "ihmal" iddialarını güçlendirdi
16:22  Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız"
16:22  CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi
26.01.2020 16:28:59