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Depremde hasar gören caminin minaresindeki külah kısmı söküldü

Depremde hasar gören caminin minaresindeki külah kısmı söküldü -Çalışmalar 6 saate yakın sürdüİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinin külah kısmı söküldü.

03.10.2019 21:58
Depremde hasar gören caminin minaresindeki külah kısmı söküldü
-Çalışmalar 6 saate yakın sürdü
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinin külah kısmı söküldü. 6 saate yakın süren çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul Arnavutköy'de 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camiii'nin minare kısmında çatlaklar meydana gelmiş ve minarenin sökülmesi için belediye ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında belediye ekipleri sabah erken saatlerde cami bahçesine gelerek çalışmalarına başladı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucunda minarenin külah kısmını sökerek cami avlusuna indirildi. Çalışmalarda ikinci aşamaya geçilerek, işlemlerin 2 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Öte yandan yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
Depremde hasar gören caminin minaresindeki külah kısmı söküldü

Arnavutköy, İstanbul, Deprem, Genel

Kaynak: İHA

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