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Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu

Ocak ayında Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla birçok ev hasar gördü. Depremde ağır hasar alan bir evden, 700 yıllık olduğu tespit edilen 3 adet küp çıkarıldı.

14.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:09
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu

Elazığ 'da 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir ev için yıkım kararı alındı. Yıkım öncesi yapılan incelemelerde evin mahzeninden 700 yıllık olduğu anlaşılan 3 küp çıktı.

700 YILLIK KÜPLER UZMAN NEZARETİNDE EVDEN ÇIKARILDI

Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde Osman Çavlak'a ait 2 katlı ev, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım öncesi Çavlak'ın evinde yaptıkları kontrolde, mahzende 3 küpe rastladı. Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yürekkaya köyüne gelen Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'la birlikte uzman ve arkeologlar, yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde 'tahıl küpü' olarak kullanıldığını belirledi. Ev sahibi, muhtar ve jandarma ekipleri ile uzmanların nezaretinde mahzenden çıkarılan küpler, koruma altına almak üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde, başka tarihi eserler olabileceği ihtimaline karşı ekiplerin araması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel

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